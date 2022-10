Ποια αμερικανικά όπλα θα πάρει η Ουκρανία και ποια όχι

Τι όπλα λαμβάνει η Ουκρανία

Τι όπλα δεν έχουν στείλει οι ΗΠΑ

Η εκκλήσεις του Ζελένσκι για κάποια όπλα, ωστόσο, μένουν αναπάντητες. Μία από αυτές είναι για το Army Tactical Missile System (ATACMS), που θα έδινε στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει ρωσικούς στόχους από απόσταση 300 χλμ. Το σύστημα χρησιμοποιεί τους ίδιους εκτοξευτές με τους πυραύλους HIMARS που χρησιμοποιεί ήδη το Κίεβο, μα έχει τριπλάσια εμβέλεια. Μια μεγάλη ανησυχία των ΗΠΑ είναι πως οι δυνατότητες για μεγαλύτερης εμβέλειας πλήγματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας και να προκαλέσουν περαιτέρω τον Πούτιν, είπε ο Μπραντ Μπόουμαν, senior director του Center on Military and Political Power στο Foundation for the Defense of Democracies, στην Ουάσινγκτον. Αντίστοιχα οι ΗΠΑ δεν είναι πιθανό να στείλουν στην Ουκρανία το εξελιγμένο σύστημα αεράμυνας Patriot, που μπορεί να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Τζέι Ντι Γουίλιαμς, ερευνητής του Rand Corp, είπε ότι οι Patriot είναι συνδεδεμένοι σε κάποια από τα πιο ευαίσθητα δίκτυα διοικήσεως και ελέγχου των ΗΠΑ και θα χρειάζονταν Αμερικανούς στρατιωτικούς για να τους χειρίζονται. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει αποκλείσει τη χρήση αμερικανικών μάχιμων δυνάμεων εντός της Ουκρανίας. Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν περιορισμένο αριθμών αυτών των συστημάτων.