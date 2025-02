Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ζήλιας και φθόνου - Mια φιλόλογος απαντά

Miljan Živković via Getty Images

Η ζήλια, αν και δύσκολο να οριστεί ακριβώς ο W. Gerrod Parrott στο The Emotional Experiences of Envy and Jealousy έκανε μια προσπάθεια: Ζήλια είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που προκύπτει όταν υπάρχει μια αντιληπτή απειλή ή ένδειξη ότι μια πολύτιμη σχέση θα χαθεί.