Ποια ήταν η πρώτη (γνωστή) συγγραφέας στον κόσμο

Η Ενχεντουάνα ήταν η κόρη του Ακκάδιου βασιλιά Σαργών, που έζησε γύρω στο 2334 πΧ- 2279 πΧ, είπε ο Ταμούρ, που είναι εκ των συντελεστών μιας έκθεσης για την Ενχεντουάνα (She Who Wrote: Enheduanna and Women of Mesopotamia, 3400-200 BC). Κατά το 2300 πΧ ο Σαργών ένωσε το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοποταμίας υπό την εξουσία του, όταν οι Ακκάδιοι της βόρειας Μεσοποταμίας υπέταξαν τους Σουμέριους της νότιας Μεσοποταμίας. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την Ακκαδική Αυτοκρατορία – την πρώτη του κόσμου.