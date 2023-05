Πόλεμοι Τεχνητής Νοημοσύνης: Πώς τα όπλα με ΑΙ αλλάζουν τον πόλεμο, ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Στο πλαίσιο της δουλειάς της, η κ. Μαριτζάν ασχολείται με προβληματισμούς ως προς την ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων και τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ρομποτικής στην ασφάλεια και τις τάσεις στον πόλεμο. Είναι κάτοχος PhD από το Balsillie School of International Affairs, με εξειδίκευση στους τομείς των συγκρούσεων και της ασφαλείας (conflict and security). Έχει πραγματοποιήσει έρευνες πάνω σε κοινωνίες μετά από ένοπλες συγκρούσεις και δημοσιεύσει σειρά ακαδημαϊκών άρθρων για τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στους αμάχους, ενώ, μεταξύ άλλων, είναι μέλος του συμβουλίου του PACS-Can (Peace and Conflict Studies Association of Canada).