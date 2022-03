Πρέπει η Ρωσία να αποκοπεί από το Διαδίκτυο;

Οι εκκλήσεις έλαβαν ένα κατηγορηματικό «Όχι» από την ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), η οποία είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Τι είναι το Splinternet και πώς λειτουργεί;

Ποιες θα ήταν οι συνέπειες;

Ο Αμπισούρ Πλακάς, συγγραφέας του βιβλίου The World is Vertical: How Technology is remaking Globalisation, πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα αναδιαμορφώσει το Διαδίκτυο, από «ένα παγκόσμιο σύστημα στο οποίο έχει συνδεθεί ολόκληρος ο κόσμος» σε κάτι πιο διχωτομημένο. Και, σύμφωνα με τον Τζέιμς Γκρίφιθς, ο νέος άξονας θα μοιραστεί μεταξύ της Δύσης και της Κίνας/Ρωσίας.