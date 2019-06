Πωλήθηκε το Γκολφ – Βόρειο Αφάντου μετά από 5 χρόνια διαδικασίας

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε συνολικά χρόνια χρειάστηκαν ώστε να καταλήξουμε στην υπογραφή της σύμβασης για το Golf – Βόρειο Αφάντου, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της M.A. Angeliades Inc., του Ελληνα επιχειρηματία από το εξωτερικό.

Έτσι, μπαίνει, επιτέλους, στην τελική ευθεία μπαίνει η αξιοποίηση των ακινήτων στην Αφάντου της Ρόδου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων, σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης στο νησί των Ιπποτών.

Μετά την εκπλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων και κατόπιν πρωτοβουλιών του ΤΑΙΠΕΔ ώστε να διευθετηθεί σειρά νομικών και τεχνικών ζητημάτων, πραγματοποιήθηκε σήμερα η υπογραφή της σύμβασης πώλησης (SPA) για το Golf – Βόρειο Αφάντου μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της M.A. Angeliades Inc. Υπενθυμίζεται ότι για το Golf – Βόρειο Αφάντου είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής η M.A. Angeliades Inc, έναντι συνολικού τιμήματος 26,9 εκατ. ευρώ, ενώ για το Νότιο Αφάντου προτιμητέος επενδυτής έχει ανακηρυχθεί η Τ.Ν. Aegean Sun Investment Ltd.

Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά την σχετική έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ σύντομα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης πώλησης και για το Νότιο Αφάντου.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των δύο ακινήτων στην Αφάντου ακολούθησε η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μια από τις αναβλητικές αιρέσεις για το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής αποτελεί η δημοσίευση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), με το οποίο αποδίδονται χρήσεις γης και όροι δόμησης στο ενιαίο ακίνητο (Βόρειο και Νότιο), αίρεση η οποία πλέον έχει εκπληρωθεί (ΦΕΚ ΑΑΠ/180/2016).