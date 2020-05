ASSOCIATED PRESS

Στην επόμενη φάση της πανδημίας έχει περάσει πλέον η χώρα μας μετά την άρση μέρους των περιοριστικών μέτρων από χθες, Δευτέρα.

Η Ελλάδα, έχοντας ξεπεράσει με επιτυχία τον πρώτο σκόπελο στη μάχη κατά της εξάπλωσης του ιού σε μεγάλος μέρος του πληθυσμού, έχει εισέλθει πλέον στην δεύτερη φάση αυτής της νέας κανονικότητας, με ζητούμενο την σταδιακή επάνοδο στην προ κορονοϊού καθημερινότητα, διατηρώντας παράλληλα τη διασπορά της νόσου σε χαμηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό ανέβασαν ήδη ρολά και επαναλειτουργούν τα πρώτα εμπορικά καταστήματα (κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία, καταστήματα αθλητικών ειδών κ.λπ.) ενώ με βάση το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα έπεται τις επόμενες εβδομάδες - ανάλογα και με την εξέλιξη της επιδημίας - το άνοιγμα σχολείων, πολυκαταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ, ξενοδοχείων και όσων επιχειρήσεων/κλάδων παραμένουν σε «καραντίνα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες χρονικά ανακοινώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, καθηγητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, το «R0» (σ.σ. ο βαθμός μεταδοτικότητας της νόσου) στη χώρα μας είναι κάτω από το 0,5, την ώρα που στόχος όλων των κρατών είναι η διατήρηση του δείκτη κάτω από 1 (δηλαδή ένα κρούσμα να μολύνει λιγότερο από έναν άνθρωπο, με αποτέλεσμα ο ιός να εξαφανιστεί).

Εξάλλου, σύμφωνα με τους επιδημιολόγους τα νέα κρούσματα κάθε ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ηχήσει «καμπανάκι» αυξητικής τάσης στην εξάπλωση της νόσου και ενδεχομένως να χρειαστεί η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ζητήσει να είναι συντονισμένη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού - αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει τα πράγματα στα χέρια τους.

Ορισμένες χώρες άρχισαν να άρουν προσωρινά τους περιορισμούς ήδη από το Πάσχα, αλλά από αυτήν την εβδομάδα, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ ξεδιπλώνουν της στρατηγική εξόδου από την καραντίνα. Ακόμη και οι πληγείσες Ισπανία και Ιταλία ξεκινούν μια σταδιακή επιστροφή σε κάτι που μοιάζει με νέα κανονικότητα.

Το Politico συγκέντρωσε τα στοιχεία και τα παρουσιάζει.

Αυστρία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Στις 14 Απριλίου άνοιξαν τα μικρά καταστήματα. Τα υπόλοιπα την 1η Μάϊου. Την ίδια ημέρα έγινε η άρση στην απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική σε καταστήματα και μέσα μεταφοράς.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 29

Βέλγιο

Στρατηγική άρσης μέτρων: Τα πάρκα και τα μαγαζιά do-it-yourself άνοιξαν υπό αυστηρούς κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Ορισμένα καταστήματα υφασμάτων και κάποιες εταιρείες ανοίγουν ξανά από τις 4 Μαΐου. Θα ακολουθήσουν όλα τα καταστήματα στις 11 Μαΐου, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Η κυβέρνηση ελπίζει να αρχίσει να ανοίγει ξανά τα σχολεία στις 18 Μαΐου.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική στα μέσα μεταφοράς.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 32

Βουλγαρία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Στις 9 Μαΐου ήρθησαν οι περιορισμοί μετακίνησης μεταξύ πόλεων. Επιτρέπονται και πάλι ατομικές αθλητικές δραστηριότητες.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Κροατία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Όλα τα καταστήματα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά από τις 27 Απριλίου, εκτός από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Οι επιχειρήσεις που δεν χρειάζονται φυσική επαφή, ανοίγουν στις 4 Μαΐου. Από τις 11 Μαΐου επιτρέπονται συγκεντρώσεις έως 10 ατόμων, ανοίγουν ξανά εμπορικά κέντρα και τα πρώτα σχολεία. Μπαρ και εστιατόρια επιτρέπεται να εξυπηρετούν πελάτες μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 39

Κύπρος

Στρατηγική άρσης μέτρων: Τα καταστήματα ανοίγουν ξανά στις 4 Μαΐου, εκτός από τα εμπορικά κέντρα. Οι πολίτες επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τρεις φορές την ημέρα αντί για μία φορά που ήταν μέχρι σήμερα, στέλνοντας ακόμη μήνυμα. Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Τσεχία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Τα πρώτα μικρά καταστήματα άνοιξαν ξανά στις 9 Απριλίου, οι αγορές και τα εργαστήρια στις 20 Απριλίου. Ακολούθησαν μεγαλύτερα καταστήματα στις 27 Απριλίου. Κινηματογράφοι, θέατρα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καφετέριες και παμπ με κήπους στις 11 Μαΐου. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια θα ανοίξουν έως τις 25 Μαΐου. Επιτρέπονται δημόσιες συγκεντρώσεις έως 10 ατόμων από τις 24 Απριλίου. Από τις 11 Μαΐου κοινωνικά, αθλητικά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και γάμοι και εκκλησιαστικές τελετές με έως και 100 άτομα επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν ξανά.

Οδηγία για μάσκα: Έξυπνο σύστημα καραντίνας με βάση δεδομένα κινητού και πιστωτικής κάρτας. Υποχρέωση χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 24

Δανία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Νηπιαγωγεία και σχολεία άνοιξαν στις 15 Απριλίου. Ορισμένες μικρές επιχειρήσεις, όπως τα κομμωτήρια στις 20 Απριλίου.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 28

Γαλλία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Νηπιαγωγεία και σχολεία θα ανοίξουν σταδιακά από τις 11 Μαΐου. Τα καταστήματα επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά από τις 11 Μαΐου, εκτός από τα εμπορικά κέντρα. Βιβλιοθήκες και μικρά μουσεία ανοίγουν ξανά την ίδια μέρα. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να βγουν από το σπίτι χωρίς πιστοποιητικά και επιτρέπονται συγκεντρώσεις έως 10 ατόμων.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική σε μέσα μεταφοράς.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 55

Γερμανία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Καταστήματα έως 800 τετραγωνικά μέτρα άνοιξαν ξανά στις 20 Απριλίου με αυστηρά μέτρα υγιεινής, ενώ δινόταν η δυνατότητα στα ομοσπονδιακά κράτη να ανακοινώνουν περαιτέρω τοπικούς περιορισμούς. Τα πρώτα σχολεία θα ανοίξουν σταδιακά από τις 4 Μαΐου.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική σε καταστήματα και μέσα μεταφοράς. Ο υπουργός υγείας ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή εντοπισμού επαφών θα είναι διαθέσιμη στα μέσα Μάϊου.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 29

Ελλάδα

Στρατηγική άρσης μέτρων: Κάποια μικρά καταστήματα λιανικής και κομμωτήρια ανοίξουν ξανά στις 4 Μαΐου. Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να βγουν από το σπίτι χωρίς να στείλουν SMS. Τα πρώτα σχολεία θα ανοίξουν ξανά από τις 11 Μαΐου. Οι εκκλησίες στις 17 Μαΐου. Θα ακολουθήσουν εστιατόρια, καφέ και μπαρ από την 1η Ιουνίου.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική στα μέσα μεταφοράς και τους κλειστούς δημόσιους χώρους.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 42

Ιρλανδία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο 5 σημείων για την άρση των περιορισμών, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Ιταλία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Βιβλιοπωλεία, κάποια καταστήματα και καταστήματα βρεφικών άνοιξαν ξανά στις 14 Απριλίου. Άλλοι τομείς θα ξαναρχίσουν σταδιακά την οικονομική δραστηριότητα από τις 4 Μαΐου. Τα εργοστάσια, τα εργοτάξια και τα πάρκα ανοίγουν ξανά και οι εταιρείες δεν χρειάζονται πλέον άδεια για επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων. Καταστήματα και μουσεία θα ακολουθήσουν στις 18 Μαΐου. Εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια θα ανοίξουν ξανά την 1η Ιουνίου. Επιτρέπεται στους Ιταλούς να επισκεφθούν τους συγγενείς τους (λίγα άτομα) από τις 4 Μαΐου. Τα σχολεία δεν θα ξαναρχίσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική στα μαγαζιά και τα μέσα μεταφοράς.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 35

Λουξεμβούργο

Στρατηγική άρσης μέτρων: Η εταιρείες Do It Yourself άνοιξαν σταδιακά από τις 20 Απριλίου.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική σε οποιαδήποτε συνθήκη δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση των δύο μέτρων.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Ολλανδία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Τα δημοτικά σχολεία ανοίγουν ξανά στις 11 Μαΐου με μικρότερες σε αριθμό μαθητών τάξεις. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ανοίξουν ξανά την 1η Ιουνίου. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν σωματική επαφή, όπως κομμωτήρια, θα παραμείνουν κλειστές.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Πολωνία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Τα πάρκα και τα δάση άνοιξαν ξανά και περισσότεροι άνθρωποι επιτράπηκαν σε σούπερ μάρκετ και εκκλησίες από τις 20 Απριλίου. Από τις 4 Μαΐου, τα εμπορικά κέντρα, τα ξενοδοχεία και ορισμένα πολιτιστικά ιδρύματα θα μπορούν να ανοίξουν ξανά. Τα πρώτα νηπιαγωγεία ανοίγουν ξανά από τις 6 Μαΐου. Τα πολωνικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 24 Μαΐου.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 25

Πορτογαλία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Από τις 4 Μαΐου, ανοίγουν ξανά μικρά καταστήματα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 49

Ρουμανία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Η χώρα ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να χαλαρώνει τα μέτρα μετά τις 15 Μαΐου, αλλά τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οδηγία για μάσκα: Υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Σλοβακία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα σχέδιο τεσσάρων σημείων για τη χαλάρωση του περιορισμού κυκλοφορίας. Μικρά καταστήματα έως 300 τετραγωνικά μέτρα επιτράπηκε να ανοίξουν ξανά στις 22 Απριλίου.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 40

Σλοβενία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Τα περισσότερα καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν χρειάζονται σωματική επαφή άνοιξαν ξανά στις 20 Απριλίου. Επιτρέπεται το άνοιγμα των κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών στις 4 Μαΐου. Τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα αρχίσουν σταδιακά να ανοίγουν ξανά από τις 18 Μαΐου.

Οδηγία για μάσκα: -

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: -

Ισπανία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Μη ουσιώδεις οικονομικές δραστηριότητες σε βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς κλάδους επιτράπηκαν στις 14 Απριλίου. Στις 4 Μαΐου, στη συντριπτική πλειονότητα των επαρχιών, οι ενήλικες θα μπορούν να βγαίνουν για άσκηση και ορισμένες επιχειρήσεις θα ανοίξουν ξανά, αλλά μόνο για να προσφέρουν υπηρεσίες με ραντεβού. Άλλοι περιορισμοί θα αρθούν σταδιακά τον Μάιο και τον Ιούνιο, σε διαφορετικές ταχύτητες σε όλη τη χώρα, ανάλογα με τα τοπικά δεδομένα της επιδημίας.

Οδηγία για μάσκα: Διατίθενται μάσκες στα μέσα μεταφοράς

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 49

Ελβετία

Στρατηγική άρσης μέτρων: Από τις 11 Μαΐου θα ανοίξουν καταστήματα, εστιατόρια, αγορές, μουσεία και βιβλιοθήκες. Οι συνοριακοί έλεγχοι παραμένουν σε ισχύ, αλλά οι περιορισμοί στην είσοδο στη χώρα θα χαλαρώσουν. Τα πρώτα σχολεία συνεχίζουν τα μαθήματα.

Οδηγία για μάσκα: Δεν είναι υποχρεωτική. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα σχέδιά της για την εφαρμογή του εντοπισμού των επαφών από τις 11 Μαΐου.

Ημέρες από την έναρξη της καραντίνας: 42