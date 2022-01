Πορτογαλία: Γιγαντιαίο κύμα 25 μέτρων «κατάπιε» σέρφερ

via Associated Press Θεατές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα καθώς ένα θεόρατο κύμα καταδιώκει έναν από τους πρωταθλητές του σερφ στην Praia do Norte της Πορτογαλίας. Ναζαρέ 8 Ιανουαρίου 2022. (AP Photo/Armando Franca)

«Σέρφαρα κάποια αρκετά μεγάλα κύματα μαζί με τον Fred David (σ.σ παγκόσμιος πρωταθλητής στο BodySurf και σύντροφός της). Μετά με τράβηξε ένα τεράστιο κύμα. Πήγαινα προς την ακτή ωστόσο όταν άρχισα να γυρίζω η σανίδα μου αναποδογύρισε. Στη συνέχεια έκανα ένα τεράστιο λάθος με αποτέλεσμα να φτάσω μπροστά στον γκρεμό της Nazaré. Το μέρος όπου κανείς δεν θέλει να είναι». «Οι θεατές της εκδήλωσης κατάλαβαν γρήγορα την επικινδυνότητα της κατάστασης. Ο Fred προσπάθησε να με κρατήσει πίσω. Τότε τα κύματα με πέταξαν στον αερα αρκετά μακριά. Ο Lucas ( σ.σ οδηγός τζετ σκι) κατάφερε να με τραβήξει λίγο πριν καταλήξω στα βράχια», εγραψε μεταξύ άλλων κάτω από την ανάρτησή της.

via Associated Press Απίστευτο θέαμα καθώς γενναίοι σέρφερ τα βάζουν με τα κύματα στη Ναζαρέ της Πορτογαλίας. 8 Ιανουαρίου 2022. (AP Photo/Armando Franca)

Η Nazaré βρίσκεται στην κεντρική Πορτογαλία, 100 χιλιόμετρα βόρεια της Λισαβόνας. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα στην αποκαλούμενη Costa de Prata (Ασημένια Ακτή), γνωστή κυρίως για τις αμμώδεις παραλίες της που προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος τουριστών. Η νεαρή Γαλλίδα περιέγραψε την περιπέτειά της στο λογαριασμό της στο Instagram, διανθίζοντας την ιστορία της με πολλές φωτογραφίες.

Το χειμώνα η πολη προσελκύει έναν τελείως διαφορετικό τύπο τουρίστα, ατρόμητοι σέρφερς έρχονται για να σερφάρουν στα γιγάντια κύματα που μοιάζουν με τσουνάμι και σκάνε στον φάρο Farol de Nazare και το φρούριο Miguel Arcanjo - κοιτάζοντας προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Τα κύματα αυτά - τα οποία ξεπερνούν πολλές φορές ακόμα και τα 25 μέτρα - σχηματίζονται μπροστά από τον περίφημο φάρο των ακτών της.

via Associated Press Σέρφερ "κυνηγημένος" από ένα τεράστιο κύμα στη διάρκεια του αγώνα στην Praia do Norte. 8 Ιανουαρίου 2022. (AP Photo/Armando Franca)

Σύμφωνα με τους ντόπιους αλλά και όσους έχουν ερευνήσει τη γεωλογία της περιοχής οι χειμωνιάτικοι άνεμοι στην παραλία Praia do Norte, τα ρεύματα και η υποθαλάσσια γεωλογια συνδυάζονται για να σχηματιστούν τα 25 μέτρων κύματα. Στόχος των σέρφερς είναι να ανέβουν τα υδάτινα βουνά που σχηματίζονται. Μπαίνουν στο κύμα με τη βοήθεια ενός τζετ σκι, με στόχο να προλάβουν να το διασχίσουν με τη σανίδα τους το συντομότερο δυνατό πριν σκάσει με ορμή πάνω τους.