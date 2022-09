Πώς η κλιματική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιδημιών

Η κλιματική κρίση επηρεάζει τόσο την εμφάνιση νέων μεταδοτικών ασθενειών καθώς και το δυναμικό μετάδοσής τους, είναι το συμπέρασμα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Proceedings of the National Academy of Sciences με θέμα την επίπτωση της κλιματικής κρίσης στην εμφάνιση πανδημιών.