Πώς μια νεαρή φάλαινα πέθανε στη ζούγκλα του Αμαζονίου

Sem palavras para agradecer o trabalho de todos os amigos e instituições parceiras que se voluntariaram durante a primeira ação do encalhe. UFPA-Campus Castanhal, secretaria de meio ambiente de Soure, pescadores, AERAJ. As carinhas são de cansadas e felizes de pessoas que fizeram um excelente trabalho. Ainda tem muito trabalho pela frente, nossa ONG atualmente sobrevive de doações e da venda de produtos que incentivam a consciência socioambiental, como canudos de inox e escovas de dente de bambu. É muito difícil manter a estabilidade, mas acreditamos na importância do nosso trabalho e seguimos um dia de cada vez com o tamanho que temos. __ There is no enough words to thanks the work of all the friends and institutions that help us in the first action about the whale run aground. Still a lot to do. Our ONG survives from donations and the sale of products that stimulate socio-environmental awareness like stainless stell strwas and bamboo toothbrush. It is very hard to mantain stability, but we believe in the importance to keep our work day after day. #biodiversidade #biodiversity #ong #amazonia #amazonforest #amazonriver #humpback #humpbackwhale #baleiajubarte #preserveanatureza #bichodagua #icmbio #semmasoure #activism #ativismo #planeteatrh #planetaterra #savethewhales #salveasbaleias #rainforests #marinemammals #mamiferosaquaticos