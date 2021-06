«Πώς να χωρίσετε με το κινητό σας» της Κάθριν Πράις

Είμαστε συνέχεια, πολύ περισσότερο από όσο πραγματικά χρειάζεται, πάνω από την οθόνη του κινητού -στο ασανσέρ, στο αυτοκίνητο, στο μετρό, στο δρόμο, στο γραφείο, στο δείπνο με φίλους, στην παραλία, τις ώρες που μοιραζόμαστε με την οικογένεια. Και επειδή το αντιλαμβανόμαστε πλέον περίπου ως προέκταση του εαυτού μας, έχουμε φτάσει στο σημείο το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε να είναι μια ματιά στη φωτεινή οθόνη του. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή και την υγεία μας -από τις σχέσεις μας μέχρι την αδυναμία συγκέντρωσης και τις διαταραχές ύπνου.

Το βιβλίο της βραβευμένης δημοσιογράφου Κάθριν Πράις «How To Break Up With Your Phone», που κυκλοφόρησε το 2018 (και εντωμεταξύ έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσσες), έκανε αμέσως αίσθηση. Σύμφωνα με την εφαρμογή Moment, ο μέσος άνθρωπος ξόδευε (τότε) 4 ώρες την ημέρα στο κινητό, ενώ ο μέσος Αμερικανός τσέκαρε το κινητό 47 φορές την ημέρα.

Η Πράις, απόφοιτος του Γέιλ και επιστημονική αρθρογράφος -έχει συνεργαστεί με τους New York Times, το Popular Science, το O: The Oprah Magazine, τους Los Angeles Times, το Slate- εθισμένη στην τεχνολογία, κατά δήλωση της, επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το smartphone ερευνώντας επί δύο χρόνια συνήθειες, αλλαγές στη συμπεριφορά και εθισμούς, καθώς η εξάρτηση από το κινητό, επί της ουσίας είναι εθισμός.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Key Books με τίτλο «Πώς να χωρίσετε με το κινητό σας».

Η Πράις προτείνει μεταξύ άλλων ένα πλάνο 30 ημερών, προκειμένου να χωρίσουμε με το κινητό μας -και στη συνέχεια να τα ξαναβρούμε μαζί του- με στόχο τη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης που θα μας κάνει να νιώθουμε καλά.

Υπενθυμίζοντας ότι τα κινητά και οι εφαρμογές τους είναι σχεδιασμένα ώστε να μας εθίζουν, πιάνει το θέμα ακριβώς εκεί που το αφήνει το ντοκιμαντέρ του Netflix «Το κοινωνικό δίλημμα» (Social Dilemma) για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τα ζητήματα μίας καθημερινότητας online και offline.