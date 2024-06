Πώς οι Γάλλοι οινοποιοί έγιναν εργαλείο αντίστασης κατά των Ναζί

Οι ελλείψεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και η καταστροφικά κακή συγκομιδή του 1940 κατέστησαν σχεδόν αδύνατο να ικανοποιηθούν παραγγελίες έως και μισού εκατομμυρίου φιαλών την εβδομάδα, όπως αφηγούνται οι Don και Petite Kladstrup στο βιβλίο τους Wine & War: The French, The Nazis & The Battle for France’s Greatest Treasure.