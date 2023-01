Πώς θα ακυρώσουμε τα σχέδια της Τουρκίας;

Anadolu Agency via Getty Images

Πώς πρέπει να δράσει η Ελλάδα;

Απενοχοποίηση του τουρκικού παρελθόντος και απομυθοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Τι πρέπει να κάνουμε για να ακυρώσουμε τα σχέδια της Τουρκίας

Μέσα στη ρητορική, η οποία έχει ως στόχο την απαξίωση της Ελλάδας, εντάσσεται και το γνωστό σύνθημα «έξω οι βάσεις», καθώς ενοχλείται από την αναβάθμιση της Σούδας αλλά και τη νέα Best in the Med βάση, που ακούει στο όνομα Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.