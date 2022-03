Θα μπορούσε στα αλήθεια η κρίση στην Ουκρανία να οδηγήσει στη χρήση πυρηνικών όπλων;

Τα «αδιανόητα» σενάρια

Ακόμη και αν μια πλήρης «πυρηνική ανταλλαγή», με μαζικές εκτοξεύσεις πυραύλων «από το μηδέν» φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη (δεδομένου ότι πρόκειται για μια διαδικασία με δικλείδες ασφαλείας), εξετάζονται και εξαιρετικά επικίνδυνα σενάρια σταδιακής κλιμάκωσης και εκτροχιασμού: Σε κείμενό της στην ιστοσελίδα του Bulletin of the Atomic Scientists, η Dr. Φραντσέσκα Τζιοβανίνι, εκτελεστική διευθύντρια του Project on Managing the Atom (Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government Harvard University) παρουσιάζει ένα «αδιανόητο» σενάριο που θα «μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή»: Μια παρατεταμένη σύγκρουση φθοράς στην Ουκρανία χωρίς διαφαινόμενο τέλος, ένα «επώδυνο αδιέξοδο», που εξελίσσεται σε πόλεμο αντοχής, ο οποίος όμως αργά γυρνά υπέρ της αμυνόμενης Ουκρανίας, με το κόστος για τη Ρωσία να αυξάνεται σε κάθε επίπεδο και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να καταλήγει σε απόφαση χρήσης ενός τακτικού πυρηνικού όπλου στην Ουκρανία για να αλλάξει την κατάσταση υπέρ του, παρουσιάζοντας μια «αποφασιστική νίκη»- ακόμα και με τον κίνδυνο τρομακτικού εκτροχιασμού της όλης κατάστασης.