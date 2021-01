«Preserve defend and protect»

Τα πολιτικά ευτράπελα που προκάλεσε ο απερχόμενος Πρόεδρος Τραμπ με την μη παρουσία του στην ορκωμοσία αλλά και οι βιαιότητες στο Καπιτώλιο δεν φάνηκαν ικανά να αποτρέψουν την ανάδειξη της νέας αμερικανικής Διοίκησης, του 46ου Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Στις ΗΠΑ, το νέο πολιτικό και διπλωματικό σκηνικό και η ορκωμοσία του νέου Προέδρου διαμορφώνεται ταυτόχρονα με την παρουσία νέων και «επιθετικών» εξελίξεων στην παγκόσμια σκηνή.

Από τα πρώτα σήματα που θα λάβουμε από την υπερδύναμη του Ατλαντικού θα είναι μια νέα σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά την γνώμη μου θα ενθαρρύνει την συνεργασία σε τομείς κρίσιμους και χρήσιμους και για την Ελλάδα.

Η νέα Διοίκηση θέλει να κερδίσει τις εντυπώσεις δημιουργώντας προγεφύρωμα τα με τους κλασικούς συμμάχους και τις παραδοσιακές της συμμαχίες.

Πριν όμως επιβεβαιωθούν τα νέα αυτά δεδομένα, ο Πρόεδρος Μπάιντεν, όπως όλα δείχνουν, θα αποδεχθεί την πλήρη συμμετοχή των ΗΠΑ στη Συνθήκη για την κλιματική αλλαγή των Παρισίων και θα μεταβάλει αν δεν ακυρώσει την ταξιδιωτική απαγόρευση για κάποιες συγκεκριμένες μουσουλμάνικες χώρες.

Στο ευρύτερο πλέγμα των εξωτερικών σχέσεων η νέα Διοίκηση θα δημιουργήσει ένα εντονότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον με την Κίνα και την Ρωσία. Ήδη είχαμε την πρώτη εκδήλωση αυτής της νέας τάσης με την γνωστή δήλωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για την γενοκτονία και την καταπάτηση από την Κίνα των δικαιωμάτων της μειονότητας των μουσουλμάνων Ουιγούρων.

Ως προς τα καθ’ ημών η εικόνα θα αποτυπωθεί με μια επανάληψη επί το θερμότερο (λόγω των προσωπικών σχέσεων του ίδιου αλλά και της νέας Πρωτης Κυρίας η οποία επί πολλά χρόνια δίδασκε στο Κολέγιο και έχει σπίτι στις Σποράδες ) της διοίκησης Ομπάμα.

Είναι εμφανές ότι ο Μπάιντεν θα προσπαθήσει να κατευνάσει τους Τούρκους, αλλά φέρνοντας ένα είδος συμφωνίας μαζί τους στο Αιγαίο, θα εξισορροπήσει τις σχέσεις με τους Ιρανούς, ενώ θα ασκήσει πιέσεις στην Αίγυπτο, τους Άραβες και το Ισραήλ. Επίσης εκτιμώ πως θα τείνει φιλική χείρα προς τους Παλαιστινίους, ενώ αναμένεται ότι θα αναμιχθεί περισσότερο στη Συρία.

Το διεθνές πλέον παιγνίδι θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον για μας.





1. Ο τίτλος του κειμένου «Preserve defend and protect» είναι μέρος του όρκου που δίνει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. .

“Ido solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States, (So help me God).”



(ελληνικά): «Εγώ (-όνομα-) ορκίζομαι επίσημα (ή επιβεβαιώνω), ότι θα εκτελέσω πιστά το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, να διατηρήσω, να προστατεύσω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, (Ας με βοηθήσει ο Θεός)».