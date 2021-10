Προσεχώς: «Παράλληλες Μητέρες», «Halloween Kills», «Respect», «Titane»

Ο βίος και το έργο της μεγάλης κυρίας της R&B, Αρίθα Φράνκλιν, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια καριέρα, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, ιστορικές συναυλίες και εκατοντάδες λατρεμένες ηχογραφήσεις. Η ταινία Respect ακολουθεί την πορεία της Αρίθα Φράνκλιν από την εποχή που ήταν παιδί και τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χορωδία του πατέρα της, μέχρι την κατάκτηση της κορυφής στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Η πραγματική ιστορία της εμβληματικής φιγούρας της σόουλ δίνει την ευκαιρία στη βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Χάντσον (Dreamgirls) να δείξει ξανά τις φωνητικές της δυνατότητες, σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια.

Η Αρίθα Φράνκλιν δημιούργησε έναν οδικό χάρτη για τον θρίαμβο και την καταξίωση μέσα από δύσκολες εμπειρίες ζωής, ξεκινώντας από παιδί θαύμα σε μια φτωχογειτονιά. Όμως η μεγάλη κυρία της μαύρης μουσικής κατανόησε από νωρίς την έννοια της φυλετικής δικαιοσύνης και χάρισε στον κόσμο μουσικά αριστουργήματα που έσωσαν ζωές άλλαξαν άρδην την κουλτούρα της Μαύρης Αμερικής.

Η ίδια επέλεξε την Τζένιφερ Χάντσον να την υποδυθεί στην βιογραφική της ταινία. Η Χάντσον προετοιμάζονταν γι’ αυτόν τον ρόλο ζωής ήδη από την εποχή που ήταν στο American Idol το 2004. Όπως δήλωσε «η έμπνευση είναι απλή. Η ίδια η Αρίθα. Η φωνή της. Η ιστορία της. Είναι μεγαλύτερη από τη ζωή την ίδια. Έχοντας συνεργαστεί μαζί της τα τελευταία χρόνια της καριέρας της, κατάλαβα ότι ήταν μια σπουδαία γυναίκα. Υπήρχε τόσο πλούσια ιστορία πίσω από τη φωνή της».

Η φωνή της θεωρείται ορόσημο για τη μουσική ιστορία και η ίδια κατόρθωσε να γίνει με πολύ αγώνα και δουλειά η απόλυτη τραγουδίστρια της soul. Ο πατέρας της ήταν αυτός που της έδωσε τα πρώτα μουσικά μαθήματα ενώ η μητέρα της τους εγκατέλειψε όταν η Αρίθα ήταν μόλις 6 ετών και πέθανε όταν η μικρή Αρίθα συμπλήρωνε μόλις 10 χρόνια ζωής.

Κανένας παραγωγός δεν κατάφερε να καταλάβει τις πραγματικές δυνατότητες της φωνής της ανερχόμενης τραγουδίστριας, η οποία προέρχονταν από την εκκλησιαστική μουσική, καθώς ο πατέρας της ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ιερωμένους της Αμερικής.

Η ίδια άρχισε να ηχογραφεί σε ηλικία 14 ετών αλλά μετά το 1966 ήταν που η μεγάλη τραγουδίστρια άρχισε να ηχογραφεί μία σειρά από πετυχημένα τραγούδια όπως το «Respect» το οποίο ακολούθησαν τα «Ι Never Loved Α Man (The Way Ι Love You)», «(You Make Me Feel Like) Α Natural Woman», «Think, Chain Of Fools», «Baby», «Ι Love You», «Ι Say Α Little Prayer», «See Saw» και πολλά άλλα κλασικά κομμάτια που ψυχαγώγησαν εκατομύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα καθόρισαν και ενίσχυσαν τον αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις και τα φεμινιστικά κινήματα, κυρίως στη δεκαετία του 60. Η Αρίθα Φράνκλιν είχε βραβευτεί συνολικά 18 φορές με το βραβείο Grammy. Η βράβευσή της το 1968 βοήθησε στο να γίνει μόλις η δεύτερη αφροαμερικανή που εμφανιζόταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Παίζουν Τζένιφερ Χάντσον, Φόρεστ Γουίτακερ, Μάρλον Γουέιανς, Όντρα ΜακΝτόναλντ, Μαρκ Μέιρον, Τάιτους Μπέρτζες, Σέικον Σένγκμπλο, Χάιλι Κίλγκορ, Τέιτ Ντόνοβαν, Χίθερ Χέντλεϊ, Σκάι Ντακότα Τέρνερ και η Μαίρη Τζέι Μπλάιτζ.