Ωραίες μάσκες εμπνευσμένες απο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μπορείτε να τις βρείτε στα Πωλητήρια των Αρχαιολογικών Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Ειναι βαμβακερές 100%, με διπλό ύφασμα και κοστίζουν 5€. (🦆 Και είναι φοβερές οι πάπιες απο βυζαντινο ψηφιδωτό του Μουσείου Δελφων). #HellenicHeritage #Greece