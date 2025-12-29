Μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Έως τότε πρέπει να καταβληθεί η 6η δόση του φόρου εισοδήματος, καθώς και η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, λήγει και η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για το 2026.

Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyCAR με χρήση των κωδικών Taxisnet. Τα τέλη παραμένουν στο ίδιο ύψος με πέρυσι και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να δηλώσουν ακινησία.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα. Όσοι πληρώσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 25%, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 με προσαύξηση 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά –ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης– το πρόστιμο φτάνει το 100% των τελών.