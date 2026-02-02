Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους πολίτες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία με πρόσχημα τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα επίμαχα μηνύματα εμφανίζονται με αποστολέα ονόματα όπως «MYaade» ή «GOV» και αναφέρουν ότι δήθεν δεν έχει καταβληθεί ο ετήσιος φόρος ή τα τέλη κυκλοφορίας. Με αυτό το πρόσχημα, καλούν τον παραλήπτη να πατήσει σε έναν σύνδεσμο (link) για να προχωρήσει σε «άμεση πληρωμή».

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing) και δεν έχει καμία σχέση με τα επίσημα συστήματα του Δημοσίου.

Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει με σαφήνεια ορισμένους βασικούς κανόνες:

Πρώτον, η ΑΑΔΕ δεν αποστέλλει SMS στους πολίτες, παρά μόνο σε ελάχιστες και απολύτως συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για τη χορήγηση Κλειδαρίθμου – και πάντα σε απάντηση αιτήματος που έχει υποβάλει ο ίδιος ο πολίτης.

Δεύτερον, η ΑΑΔΕ δεν στέλνει ποτέ συνδέσμους (links) μέσω SMS, email ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αλληλογραφίας. Οποιοδήποτε μήνυμα περιέχει link και εμφανίζεται ως φορολογική ειδοποίηση είναι εξ ορισμού ύποπτο.

Τρίτον, σε καμία περίπτωση οι πολίτες δεν πρέπει να δίνουν προσωπικά δεδομένα, κω triggering στοιχεία καρτών ή κωδικούς πρόσβασης, ακόμη κι αν το μήνυμα φαίνεται «επίσημο» ή επείγον.

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα

Αν λάβετε στο κινητό σας ένα τέτοιο SMS, χωρίς να έχετε προηγουμένως υποβάλει σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ: Μην πατήσετε τον σύνδεσμο. Αγνοήστε το μήνυμα. Διαγράψτε το άμεσα από τη συσκευή σας.

Η βιασύνη και ο φόβος για πρόστιμα είναι το βασικό «όπλο» των απατεώνων, γι’ αυτό και η ψυχραιμία είναι καθοριστική.