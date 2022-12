Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με τα ωραιότερα μιούζικαλ από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Στο φετινό πρωτοχρονιάτικο γκαλά μιούζικαλ της ΚΟΑ, θα απολαύσουμε γνωστά αποσπάσματα από την «Ωραία μου κυρία» του Frederick Loewe και τη «Μελωδία της ευτυχίας» του Richard Rodgers, από το «Kiss Μe Kate» του Cole Porter και το «West Side Story» του Leonard Bernstein, αλλά και κοσμαγάπητα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις δημοφιλείς ορχηστρικές συνθέσεις «A Christmas Festival» και «Belle of the Ball» του Leroy Anderson καθώς και από το περίφημο εμβατήριο «Pomp and Circumstance March No. 1» του Sir Edward Elgar.