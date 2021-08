Η Ισλανδία, η Αυστραλία (Τασμάνια) και η Ιρλανδία έχουν, επίσης, ευνοϊκά γνωρίσματα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο - με μια πιο περίπλοκη εικόνα – κατατάσσεται ως πέμπτη, ανάμεσα ωστόσο στις 237 χώρες του κόσμου.

Υπάρχουν επίσης πολλές αναφορές εδώ και χρόνια ότι πολυεκατομμυριούχοι του Silicon Valley αγοράζουν απομακρυσμένα ακίνητα στη Νέα Ζηλανδία, αποθηκεύοντας ταυτόχρονα τρόφιμα και άλλες πρώτες ύλες. Το Queenstown ήταν πάντοτε ένας ελκυστικός προορισμός για την ξένη ελίτ που αναζητά ένα ασφαλές καταφύγιο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μεγάλες πολιτικές αναταραχές και πιθανές συνδυαστικές κρίσεις.

Μεταξύ των αγοραστών συγκαταλέγονται ο δισεκατομμυριούχος Peter Thiel και ο πρώην παρουσιαστής του NBC News, MatLauer, γνωστές προσωπικότητες από τις ΗΠΑ. Τοπικοί κτηματομεσίτες διαφημίζουν τέτοιες κατοικίες ως ”καταφύγια για δισεκατομ-μυριούχους”.

Υπάρχει ελπίδα;

Και ενώ ορισμένοι πολυεκατομμυριούχοι κατευθύνονται προς Νέα Ζηλανδία, ο Elon Musk, μεγιστάνας της τεχνολογίας και Δ.Σ. της Tesla, μας καλεί στο Twitterνα προχωρήσουμε στον αποικισμό του Άρη, λέγοντας ότι η «κατάρρευση του πληθυσμού είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη Γη, ενώ ο Άρης, του οποίου ο πληθυσμός είναι μηδενικός, χρειάζεται ανθρώπους».

Ωστόσο, πριν από αυτό, που θα αποκαλούσα ως η Μεγάλη Φυγή, νομίζω πως πρέπει να δούμε ως γήινα όντα αν μπορούμε να αλλάξουμε την δική μας πορεία πρώτα πάνω στη Γη. Προφανώς και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Η πανδημία του κορωνοϊού απέδειξε ότι η ανθρωπότητα είναι σε θέση να αναλάβει δράσεις για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κρίσεις γρήγορα και ως ένα βαθμό συλλογικά.

Πρώτα από όλα, πρέπει να αντιληφθούμε πως το 90% της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ανασφάλειας για το νερό προκαλούνται από την εξόρυξη και επεξεργασία των πόρων, που προαναφέραμε.

Οι ίδιες δραστηριότητες συμβάλλουν στο 50% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Όπως όμως διαπιστώνει η Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων, η χρήση τους και τα σχετικά οφέλη, όπως και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κατανέμονται ανομοιογενώς μεταξύ χωρών και περιοχών.

Οι χώρες με τα υψηλότερα εισοδήματα, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, εξακολουθούν να καταναλώνουν σημαντικά περισσότερα υλικά και να προκαλούν δηλωτικά περισσότερη περιβαλλοντική ζημιά σε σύγκριση με τις φτωχότερες χώρες.

Επομένως, για να υπάρξει ελπίδα, οφείλουμε ως σύνολο ενός μεγάλου πληθυσμού που ζει σε αυτό τον πλανήτη να επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της βιωσιμότητας.

Κατά την ταπεινή μου άποψη, βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός κόσμου, όπου ο καθένας μας θα μπορεί να έχει μια ικανοποιητική ζωή και να απολαύσει ένα επίπεδο ευημερίας μέσα στα πλαίσια που μπορεί να μας προσφέρει η φύση.

Εκτός λοιπόν από την αποκατάσταση των κοινωνικών, υγειονομικών και άλλων ανισοτήτων, οφείλουμε να διαχειριστούμε την εκμετάλλευση των πρώτων υλών με τρόπο ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, αλλά και να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματα μας. Έτσι πιθανώς θα ανακόψουμε την πορεία προς την κατάρρευση.

Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ και πολλά άλλα παγκόσμια σύνολα και μεγάλα κράτη έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. η Συμφωνία των Παρισίων, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, οι δράσεις για το 2050 (διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5οC, πλήρης απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, η κυκλική οικονομία), τα Σχέδια Ανάκαμψης της κλονισμένης από τον κορωνοϊό οικονομίας, κοκ.

Μια μικρή δοκιμή για να εξακριβώσουμε αν υπάρχει ελπίδα θα ήταν να διαπιστώσουμε εάν πραγματικά τα κράτη με τα υψηλότερα εισοδήματα – και κυρίως οιG7 και η ΕΕ - θα βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία με την προμήθεια ιατρικού υλικού, αναπνευστήρων και κυρίως εμβολίων.

Είναι επίσης καιρός οι κυβερνήσεις να ελέγξουν την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που τροφοδοτούν την παραπληροφόρηση και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη του κόσμου στην επιστήμη.

Θα ήθελα να τελειώσω πιο αισιόδοξα ταυτιζόμενος με μια δήλωση εκπροσώπων της BAS (Bulletin of the Atomic Scientists), μιας παγκόσμιας οργάνωσης επιστημόνων και πολιτικών εμπειρογνωμόνων: «Όσο κι αν ακούγονται τρομακτικά, πρόκειται για προβλήματα που έχουν προκληθεί από ανθρώπους και οι λύσεις θα πρέπει να προέλθουν από συλλογικές ανθρώπινες προσπάθειες, εφευρετικότητα και βούλησηv».

Πηγές και σύνδεσμοι

