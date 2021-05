«Psychoacoustic Eye»: «Ακούγοντας» με τα μάτια, «βλέποντας» με τα αυτιά

. The Puzzle Is Cast _ Covers Strip

Μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν ψηφιακά επτά κομμάτια του «Psychoacoustic Eye» by The Puzzle Is Cast στα οποία θα προστεθούν μερικά ακόμα και όλα τους θα συμπεριληφθούν στο ομότιτλο CD που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Αν δεν υπήρχε η συνθήκη της πανδημίας και της καραντίνας το εορταστικό project για τα 15 χρόνια της εταιρείας θα ήταν κάτι διαφορετικό και πιο απλό, για παράδειγμα μια συλλογή στην οποία καθένας από τους συμμετέχοντες θα έφερνε ένα καινούριο κομμάτι του; Πέραν βέβαια από την εξ αποστάσεως συνεργασία η καραντίνα επηρέασε με άλλο τρόπο το project;

Το «Psychoacoustic Eye» by The Puzzle Is Cast δεν ήταν στο πρόγραμμα για τον εορτασμό των 15 χρόνων. Προέκυψε, μάλλον αυθόρμητα, από την περίσταση.

Η ίδια η φύση της «συνεργασίας από απόσταση» και με όποια μέσα διαθέτει στον χώρο του ο κάθε μουσικός που συνεργάζεται επιτρέπει στο project να αναπτύσσεται μέσα στην πανδημία. Υπήρχαν άλλες ιδέες για την γιορτή των 15 χρόνων μας. Σε κάποιες περιπτώσεις καθυστέρησε η υλοποίηση τους, ορισμένες εγκαταλείφθηκαν ενώ άλλες αναθεωρήθηκαν.

Προς το παρόν, εκτός από το «Psychoacoustic Eye» και μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού, επανεκδόθηκε σε CD ένα από τα κλασικά άλμπουμ του καταλόγου μας, το ”Απ′ τη Σπηλιά του Δράκου” του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το concept του «Psychoacoustic Eye» σχετίζεται καθόλου με την πανδημία ή όχι; Όπως και αν έχει, πώς προέκυψε;

Την «φιτιλιά» την έβαλε ο Σωτήρης Δεμπόνος πολλούς μήνες πριν, σε μια κουβέντα που είχαμε σε σχέση με την πρόσληψη της μουσικής από τις αισθήσεις (και άρα και από την όραση) και το ένα έφερε το άλλο. Οπότε όχι, το project δεν σχετίζεται άμεσα με την πανδημία αλλά δημιουργήθηκε μέσα σε περιβάλλον πανδημίας και πιθανόν να μην είχε δημιουργηθεί αν δεν ζούσαμε σε περιβάλλον πανδημίας.

Είναι η πρώτη φορά που σε project της Puzzlemusik υπάρχει – και μάλιστα σχεδόν ισοδύναμα με την ακουστική – και η οπτική διάσταση. Θεωρείς ότι αυτό, το οπτικοακουστικό πλέον στοιχείο, είναι ένα αίτημα της εποχής μας όσον αφορά ακόμα και στη μουσική και θα πρέπει να το λαμβάνουμε όλο και περισσότερο υπόψη στο μέλλον;

Ναι, το οπτικοακουστικό στοιχείο δείχνει να είναι ένα ζητούμενο της εποχής. Τα πράγματα πέρασαν σε άλλη διάσταση με την έλευση του Διαδικτύου και εκτίναξαν το αίτημα για οπτικό υλικό σχετικό με την μουσική σε άλλο επίπεδο γιατί το αίτημα προϋπήρχε βέβαια, κυρίως ως ακόμα ένα εργαλείο προώθησης. Πλέον δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο προώθησης, τείνει να γίνει απαραίτητο συμπλήρωμα της ακουστικής εμπειρίας.

Προσωπικά, ως μουσικό, με ενοχλεί αυτό καθώς μία από τις πολλές δυνατότητες της μουσικής είναι και το να δημιουργεί εικόνες. Υπάρχουν φορές που το όποιο οπτικό υλικό μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός συγκεκριμένου project, να είναι εξαρχής τμήμα της όλης σύλληψης. Αλλά αυτή η τάση για γενίκευση που έχει αρχίσει να κυοφορείται (δηλαδή ότι για να ακούσω μουσική χρειάζομαι και να βλέπω οπτικό υλικό) δεν μου αρέσει καθόλου.

Ως θεατής/ακροατής συχνά απολαμβάνω το οπτικό υλικό από ηχογράφηση σε στούντιο ή από συναυλίες. Αυτό από την φύση του παρέχει κάποιες επιπλέον πληροφορίες για όποιον/α ξέρει να τις δει και μπορεί και να προσθέτει στην αισθητική απόλαυση. Αλλο αυτό όμως και άλλο να θεωρείται προαπαιτούμενο.

Τώρα για το αν θα «πρέπει» να το λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη στο μέλλον πιστεύω πως θα πρέπει να εξορθολογιστεί η κατάσταση και να θεωρείται προαπαιτούμενο όταν έχει πραγματικά να προσθέσει κάτι. Το θέμα είναι εμείς οι μουσικοί να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της μουσικής και όχι τις ανάγκες του YouTube για παράδειγμα.

Από την άλλη η ίδια η φύση του project δεν αντιβαίνει σε μιαν από τις βασικές συνθήκες της μουσικής, το να αφήνει ελεύθερο το μυαλό και την φαντασία κάθε ακροατή να δημιουργεί τις δικές του και διαφορετικές από οποιεσδήποτε άλλες εικόνες;

Τα visuals του project απεικονίζουν τις αντιδράσεις ενός ματιού που «ακούει» μουσική σε ένα χώρο. Στην ουσία πρόκειται για μεταφορά εικόνας μέσω ήχου. Τα βίντεο αυτά ήταν κομμάτι της αρχικής σύλληψης του project.

Σκοπός τους είναι να δρουν συμπληρωματικά στο project ανοίγοντας μία πόρτα. Υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή είτε να ακούσεις βλέποντας παράλληλα τα βίντεο στο YouTube είτε μόνο να ακούσεις τα singles στο Spotify, το Deezer και τις άλλες πλατφόρμες streaming χωρίς τα visuals.

Το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει το «Psychoacoustic Eye» by The Puzzle Is Cast άλμπουμ σε CD. Θα περιέχει τα επτά κομμάτια της πρώτης φάσης του project που κυκλοφόρησαν ήδη σε digital single /video καθώς και αυτά που ετοιμάζονται και όσα δημιουργηθούν στο κοντινό μέλλον.

Αυτά αποτελούν την δεύτερη φάση του project και δεν θα κυκλοφορήσουν ως singles, θα μπουν κατευθείαν στο CD. Με την κυκλοφορία του η οποία θα αποτελέσει και την ολοκλήρωση του project θα προστεθεί ακόμη μία επιλογή στον ακροατή. Να ακούσει τα κομμάτια στον χώρο του, με «ελεύθερο το μυαλό και την φαντασία του» όπως είπες.