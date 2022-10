Race for the cure 2022: Ημουν κι εγώ εκεί

Είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία να νιώθεις ότι αποτελείς κι εσύ μέρος μιας λαοθάλασσας όπως του αγώνα Greece Race for the Cure® 2022 του Αλματος Ζωής (δια)δηλώνοντας την αισιοδοξία σου για την νικηφόρα έκβαση της μάχης που δίνουν με τον καρκίνο του μαστού.

Οποια και να ήταν η αιτία, τα νούμερα είναι, πράγματι εντυπωσιακά: Περισσότεροι από 31.600 χιλιάδες έδωσαν για ακόμα μια χρονιά το «παρών» στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο Greece Race for the Cure® στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή το πρωί.

Τα έσοδα της διοργάνωσης

«Τα συναισθήματα που νιώθουμε, από την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μετά από δύο χρόνια απουσίας από το Ζάππειο, είναι μοναδικά. Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που ήταν μαζί μας κατακλύζοντας το κέντρο της Αθήνας, όσους συμμετείχαν απομακρυσμένα συνεχίζοντας να μας στηρίζουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας τα μηνύματα της διοργάνωσης, καθώς και όλες τις survivors που φορώντας το ροζ μπλουζάκι συμβάλλουν στην απομυθοποίηση της ασθένειας ενώ γίνονται σύμβολο δύναμης κι ελπίδας. Η συμμετοχή όλων σε αυτόν τον αγώνα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή κάθε ασθενούς με καρκίνο του μαστού, αλλά και κάθε γυναίκας καθώς μέσα από το Greece Race for the Cure® μπορούμε να πραγματοποιούμε προγράμματα για την ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και τη βελτίωση ποιότητας ζωής τους, για την έγκυρη ενημέρωση κάθε γυναίκας για τη σημασία και τις μεθόδους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς και για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας. ΜΑΖΙ καταφέρνουμε περισσότερα. ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Ραντεβού στον επόμενο αγώνα»

Αξίζει να ξέρετε:

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe® σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).