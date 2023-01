Release Athens: Και δεύτερη ημερομηνία για τους Arctic Monkeys μετά το sold out

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και το sold out για την εμφάνιση των Arctic Monkeys στις 19 Ιουλίου, το Release Athens ανακοίνωσε ότι προστίθεται και δεύτερη ημερομηνία στο φεστιβάλ, με το ίδιο lineup (Arctic Monkeys + The Hives, Willie J Healey), την Τρίτη 18 Ιουλίου.

Το διάσημο ροκ συγκρότημα με τις αμέτρητες επιτυχίες - “505”, “R U Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “Star Treatment”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “Fluorescent Adolescent”, μεταξύ πολλών άλλων- και τις σπουδαίες live εμφανίσεις, θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού για δύο αξέχαστες βραδιές, στις 18 και 19 Ιουλίου.