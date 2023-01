Τα Βραβεία SAG στο Netflix: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

(Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) via Associated Press

Λίγες ώρες μετά τη στέψη των νικητών στις Χρυσές Σφαίρες και την τελετή απονομής που επέστρεψε με την παλιά της λάμψη, ήρθε η σειρά των SAG Awards.

Τις υποψηφιότητες για τις καλύτερες ερμηνείες σε κινηματογράφο και τηλεόραση των 29ων Βραβείων SAG ανακοίνωσαν η Άσλεϊ Παρκ («Emily in Paris») και η Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον («The White Lotus») στο Instagram.

Διαφήμιση

Στην κορυφή της κούρσας βρίσκονται -ακόμη μία φορά- «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» του Μάρτιν ΜακΝτόνα και το «Everything Everywhere All at Once» (Τα Πάντα Όλα») των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, έχοντας αποσπάσει από πέντε υποψηφιότητες και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων με τις ταινίες «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (1998), «Σικάγο» (2002) και «Αμφιβολία» (2008).

Έκπληξη η υποψηφιότητα του Άνταμ Σάντλερ και της Άνα ντε Άρμας, όπως και η απουσία της Μισέλ Γουίλιαμς.

Όσον αφορά την τηλεόραση, η τελευταία σεζόν του «Ozark» (Netflix) είναι στην κορυφή με τέσσερις υποψηφιότητες.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι η τελετή απονομής των Screen Actors Guild Awards θα μεταδοθεί από το κανάλι του Netflix στο YouTube και από το 2024, χάρη σε μια νέα πολυετή συνεργασία, τα Βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών θα μεταδίδονται ζωντανά παγκοσμίως από την πλατφόρμα.

Διαφήμιση

Τα 29α Βραβεία SAG θα απονεμηθούν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου.

Οι υποψηφιότητες:

Σινεμά

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Όστιν Μπάτλερ «Elvis»

Κόλιν Φάρελ «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Μπρένταν Φρέιζερ «The Whale»

Μπιλ Νάι «Living»

Άνταμ Σάντλερ «Hustle»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ «Tár»

Βαϊόλα Ντέιβις «The Woman King»

Άνα ντε Άρμας «Blonde»

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ «Till»

Μισέλ Γεό «Τα Πάντα Όλα»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Πολ Ντάνο, «The Fabelmans»

Μπρένταν Γκλίσον «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Μπάρι Κέογκαν «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Κε Χούι Καν «Τα Πάντα Όλα»

Έντι Ρεντμέιν «The Good Nurse»

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Αντζελα Μπάσετ «Black Panther: Wakanda Forever»

Χονγκ Τσάου, «The Whale»

Κέρι Κόντον «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Τζέιμι Λι Κέρτις«Τα Πάντα Όλα»

Στέφανι Χσου «Τα Πάντα Όλα»

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

Babylon

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Τα Πάντα Όλα

The Fabelmans

Women Talking

Διαφήμιση

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Ταινία

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Woman King

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζόναθαν Μπανκς «Better Call Saul»

Τζέισον Μπέιτμαν «Ozark»

Τζεφ Μπρίτζες «The Old Man»

Μπομπ Όντενκερκ «Better Call Saul»

Άνταμ Σκοτ «Severance»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ «The White Lotus»

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι «The Crown»

Τζούλια Γκάρνερ «Ozark»

Λόρα Λίνεϊ «Ozark»

Ζεντάγια «Euphoria»

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Αντονι Κάριγκαν «Barry»

Μπιλ Χέιντερ «Barry»

Στιβ Μάρτιν «Only Murders in the Building»

Μάρτιν Σορτ «Only Murders in the Building»

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ «The Bear»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Κριστίνα Απλγκέιτ «Dead to Me»

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν «The Marvelous Mrs. Maisel»

Κουίντα Μπρούσνον «Abbot Elementary»

Τζίνα Ορτέγκα «Wednesday»

Τζιν Σμαρτ «Hacks»

Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Στιβ Καρέλ «The Patient»

Τάρον Εγκερτον «Black Bird»

Σαμ Ελιοτ «1883»

Πολ Γουόλτερ Χάουζερ «Black Bird»

Έβαν Πίτερς «Dahmer»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Έμιλι Μπλαντ «The English»

Τζέσικα Τσαστέιν «George and Tammy»

Τζούλια Γκάρνερ «Inventing Anna»

Νίσι Νας Μπετς «Dahmer»

Αμάντα Σέιφριντ «The Dropout»

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Τηλεοπτική Σειρά

Andor

The Boys

House of the dragon

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Stranger Things