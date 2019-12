Reuters: Ο Μητσοτάκης «δείχνει» την Χάγη εάν αποτύχει ο ελληνοτουρκικός διάλογος για τις θαλάσσιες ζώνες

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί σημαντικό μήνυμα, που ασφαλώς θα λάβει και θα αξιολογήσει η τουρκική πλευρά. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί αντίδραση, ωστόσο είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το πρακτορείο Reuters αξιολόγησε την συγκεκριμένη είδηση, σε τηλεγράφημά του με τον τίτλο: «Η Ελλάδα προτείνει το Διεθνές Δικαστήριο εάν ο διάλογος για τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία αποτυχει» (Greece proposes World Court if maritime dialogue with Turkey fails).

- via Getty Images Το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Φατίχ» επιχειρεί ανοιχτά της Πάφου, τον Ιούνιο του 2019. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)