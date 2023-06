Rock in Athens 1985: Η ιστορία του πρώτου rock festival στην Ελλάδα

Στις 26 και 27 Ιουλίου του 1985, το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας (Καλλιμάρμαρο) φιλοξένησε για δυο αξέχαστες μέρες το πρώτο rock festival στην Ελλάδα, το «Rock in Athens 85» στο οποίο συμμετείχαν σταρ της δεκαετίας του 80. The Clash, Depeche Mode, The Cure, Culture Club, The Stranglers, Nina Hagen, Talk Talk, Telephone, ένα από τα καλύτερα line up που έγιναν ποτέ, και που απόλαυσαν πάνω από 80.000 άνθρωποι.