«RWDS»: Η σύνδεση του μακελάρη του Τέξας με ακροδεξιούς εξτρεμιστές

via Associated Press

Η ιστορία του όρου

Η Χάιντι Μπέιριχ, συνιδρύτρια του Global Project Against Hate and Extremism, είπε πως οι «Proud Boys», νεοφασιστική οργάνωση που αυτοχαρακτηρίζονται ως «Δυτικοί Σωβινιστές», είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για την εισαγωγή του «RWDS» στο λεξιλόγιο της ακροδεξιάς. Η οργάνωση πουλά patches και μπλουζάκια με το ακρωνύμιο και τιμά τις ομάδες θανάτου του Πινοσέτ. Μέλη των Proud Boys έχουν φωτογραφηθεί με patches που έγραφαν «RWDS» σε συγκεντρώσεις και με μπλουζάκια που έγραφαν «Pinochet did nothing wrong» (Ο Πινοσέτ δεν έκανε κάτι λάθος).

Ποιες οργανώσεις το έχουν υιοθετήσει;

«Right Wing Death Squad» ήταν το όνομα των μικρότερων οργανώσεων που συμμετείχαν στη «Unite the Right Rally» στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια τον Αύγουστο του 2017, σύμφωνα με την Anti-Defamation League. Στη διαδήλωσε ένας υπέρμαχος της ανωτερότητας των λευκών έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε μια ομάδα αντιδιαδηλωτών, σκοτώνοντας μια γυναίκα.

Μη λευκά μέλη σε οργανώσεις υπερμάχων της ανωτερότητας των λευκών;

Κάποιοι ισπανόφωνοι αυτοπροσδιορίζονται ως λευκοί, μα αυτοί που δεν το κάνουν «μπορούν και πάλι να ελκύονται και να υποστηρίζουν κινήματα που είναι εκ φύσεως ή ρητά υπέρ της ανωτερότητας των λευκών» είπε η Μίλερ Ίντρις, συγγραφέας του «Hate in the Homeland: The New Global Far Right».