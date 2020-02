NASA: Σεισμοί και μετασεισμοί καταγράφονται στον Άρη

ASSOCIATED PRESS This Feb. 18, 2020 photo made available by NASA shows the InSight lander's dome-covered seismometer, known as SEIS, on Mars. On Monday, Feb. 24, 2020, scientists reported that the spacecraft has detected hundreds of quakes and even aftershocks that are regularly jolting the red planet. (NASA/JPL-Caltech via AP)

Το νεότερο από τα σκάφη της NASA που προσεδαφίστηκε στον Άρη, επιβεβαιώνει ότι σεισμοί και μετασεισμοί(!) δονούν τακτικά τον κόκκινο πλανήτη. Οι επιστήμονες ανέφεραν τη Δευτέρα (24 Φεβρουαρίου) ότι ο σεισμογράφος του διαστημικού σκάφους InSight έχει καταγράψει σειρά σεισμικών δονήσεων. Μια σειρά ερευνητικών εργασιών επικεντρώνεται στις 174 σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είκοσι τέσσερις ήταν σχετικά ισχυροί - μεγέθους 3 έως 4 ρίχτερ - και προφανώς προήλθαν από τεκτονικές αναταράξεις βαθιά στον πλανήτη. Οι υπόλοιπες ήταν μικρότερες, με αβέβαια προέλευση. Ακόμη και οι ισχυρότεροι σεισμοί, πάντως, δεν θα αποτελούσαν κίνδυνο για κανέναν στην επιφάνεια του πλανήτη, ανέφεραν ερευνητές σε συνέντευξη Τύπου.

ASSOCIATED PRESS This April 25, 2019 photo made available by NASA shows the InSight lander's dome-covered seismometer, known as SEIS, on Mars. On Tuesday, Oct. 1, 2019, scientists released an audio sampling of marsquakes and other sounds recorded by the probe. (NASA/JPL-Caltech via AP)

Ο συνολικός αριθμός των σεισμικών δονήσεων ανέρχεται σε άνω των 450, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ασθενείς, σύμφωνα με τον διευθυντή του προγράμματος InSight, Bruce Banerdt του εργαστηρίου Jet Propulsion Laboratory της NASA. Η βασική αιτία των σεισμών του Άρη είναι η μακροχρόνια ψύξη του πλανήτη, γεγονός που κάνει τον πλανήτη να συστέλλεται, διασπώντας τα εύθραυστα εξωτερικά του στρώματα, είπε στους δημοσιογράφους ο Banerdt. Αλλά δεν είναι σαφές ποιοι λεπτομερείς μηχανισμοί επιφέρουν συγκεκριμένους σεισμούς, είπε.

Ενώ η ομάδα δεν μπορεί να αποκλείσει τις επιπτώσεις των μετεωριτών - η πηγή των δονήσεων φαίνεται να είναι υπόγεια, σύμφωνα με τους ερευνητές. Παρόλα αυτά, τα διαστημικά οχήματα που βρίσκονται σε τροχιά στον Άρη αναζητούν πιθανές επιπτώσεις από τις σεισμικές δονήσεις, ενώ οι κάμερες του διαστημικού σκάφους InSight σαρώνουν τον νυχτερινό ουρανό για να εντοπίσουν μετεωρίτες (θεωρητικά η πτώση μετεωριτών θα μπορούσε να προκαλεί σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους). Μέχρι στιγμής οι κάμερες δεν έχουν «πιάσει» κάτι.

ASSOCIATED PRESS This October 2019 photo made available by NASA shows InSight's heat probe digging into the surface of Mars. On Thursday, Oct. 17, 2019, NASA says the drilling device has penetrated three-quarters of an inch (2 centimeters) over the past week, after hitting a snag seven months ago. While just a baby step, scientists are thrilled with the progress. (NASA/JPL-Caltech via AP)