Η Ινδία τον υποδέχθηκε με το σύνθημα Namaste Trump - όπου η λέξη Namaste έρχεται από τα σανσκριτικά και σημαίνει: Το φως μέσα μου υποκλίνεται στο φως μέσα σου (ή κάπως έτσι...). Εν προκειμένω, υποκλινόμαστε στους φωτογράφους που μεταδίδουν μέσω των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων ορισμένα προεδρικά στιγμιότυπα για Όσκαρ!

MANDEL NGAN via Getty Images Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την σύζυγό του Μελάνια μπροστά στο θρυλικό Ταζ Μαχάλ.. 24 Φεβρουαρίου 2020. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

MANDEL NGAN via Getty Images Η Μελάνια Τραμπ κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους, με στυλ έθνικ - αλλά κομψοτάτη είναι η αλήθεια. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Anadolu Agency via Getty Images Αχμενταμπάντ 24 Φεβρουαρίου 2020. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ινδία συνέπεσε με το καρναβάλι στην Ευρώπη...ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι οι μάσκες με τα πρόσωπα του Αμερικανού Προέδρου και του Ινδού Πρωθυπουργού φτιάχτηκαν για διαφορετικό λόγο. (Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images)

Anadolu Agency via Getty Images Ο Ντόναλντ Τραμπ επί σκηνής σε στάδιο κρίκετ μαζί με τον «καλό του φίλο» πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Σε αυτό το σημείο, απλώς παρατηρούμε ότι Τραμπ-Μόντι πήγανε παρέα, αλλά η Μελάνια χώρια... (Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images)

Anadolu Agency via Getty Images Ήταν μία από τις θερμότερες υποδοχές που έχουν ποτέ επιφυλάξει στον Τραμπ εκτός ΗΠΑ. (Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images)

MANDEL NGAN via Getty Images Εδώ ποζάρει η Ιβάνκα Τραμπ με φόντο το Ταζ Μαχάλ. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

MANDEL NGAN via Getty Images ...και πάλι το προεδρικό ζεύγος, με τον Τραμπ σε αυτό το σημείο να δείχνει ότι απολαμβάνει τον περίπατο στους κήπους του Ταζ Μαχάλ. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

MANDEL NGAN via Getty Images Ο Αμερικανός Πρόεδρος κοιτάζει εκτός κάδρου στη φωτογραφία. Όχι ασυνήθιστο για Τραμπ. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

MANDEL NGAN via Getty Images Εδώ ο φωτογράφος φαίνεται να κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την ιδανική φωτογραφία, αλλά ο Τραμπ και πάλι δεν κάθισε στη θέση του... (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

ASSOCIATED PRESS "Namaste Trump" ήταν επισήμως ο τίτλος αυτού του "event" στο στάδιο Σαρντάρ Πατέλ, που ήταν κατάμεστο κατά την θριαμβευτική είσοδο Τραμπ-Μόντι στη σκηνή. (AP Photo/Alex Brandon)

ASSOCIATED PRESS Ινδουιστές ιερείς προσεύχονται για τον Ντόναλντ Τραμπ - Ο Θεός να τον φωτίσει! (AP Photo/Manish Swarup)

ASSOCIATED PRESS Τα πλήθη συγκεντρωμένα και στους δρόμους καθ'οδόν για το μεγαλειώδες "Namaste Trump". (AP Photo/Alex Brandon)

ASSOCIATED PRESS Eδώ η Ιβάνκα Τραμπ σε ρόλο φωτογράφου(!), ενώ ποζάρει ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Ρόμπερτ 'Ο Μπράιαν. (AP Photo/Alex Brandon)

ASSOCIATED PRESS Και πάλι τα πλήθη - εκτός σταδίου - πριν απο το Namaste για τον Ντόναλντ Τραμπ. (AP Photo/Alex Brandon)

ASSOCIATED PRESS Υπήρξαν πάντως και εκείνοι που δεν χάρηκαν, όπως οι ακτιβιστές της φωτογραφίας που έκαψαν το προεδρικό σκίτσο. (AP Photo/Bikas Das)

ASSOCIATED PRESS Το 'Namaste Trump' έλαβε χώρα σε ένα χώρο υψηλού συμβολισμού για την Ινδία: Σε ένα γήπεδρο κρίκετ - θυμίζουμε ότι αυτό είναι το εθνικό σπορ για τους Ινδούς, που έσπευσαν να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα προεκλογικό έτος για τον ίδιο... (AP Photo/Aijaz Rahi)