«Σεισμός» στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο «έκοψε» την υποψηφιότητα Τραμπ

via Associated Press

via Associated Press

Η απόφαση δυνητικά οδηγεί σε «αχαρτογράφητο έδαφος»

«Αντιδημοκρατική»

«Νικήσαμε!» πανηγύρισε αντίθετα η οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, «Πολίτες υπέρ της Υπευθυνότητας και της Δεοντολογίας στην Ουάσιγκτον»), που υποστήριξε την ομαδική προσφυγή ψηφοφόρων στη δικαιοσύνη του Κολοράντο.