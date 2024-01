«Selfish»: Το comeback του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

via Associated Press

Το πρώτο άλμπουμ του τραγουδιστή, στιχουργού, παραγωγού και ηθοποιού Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, μετά το «Man of the Woods» που κυκλοφόρησε το 2018, έχει τίτλο «Everything I Thought It Was» και έρχεται στις 15 Μαρτίου.