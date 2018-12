Σελίν Ντιόν, Τζόν Λέτζεντ και Αλίσια Κιζ θα τραγουδήσουν προς τιμήν της Αρίθα Φράνκλιν

Μια σειρά από σπουδαίους καλλιτέχνες θα τιμήσει την Αρίθα Φράνκλικ σε μια μοναδική συναυλία στο Λός Άντζελες, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου και θα προβληθεί στην τηλεόραση.

Οικοδεσπότης της ειδικής βραδιάς θα είναι ο Τάιλερ Πέρι και στη συναυλία με όνομα «Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul» θα τραγουδήσουν οι: Τζανέλ Μονέ, SZA, Common, Σελίν Ντιόν, Τζόν Λέτζεντ, Μπράντι Καρλάιλ, Αλίσια Κιζ, Αλέσια Καρά και περισσότεροι. Οι εν λόγω τραγουδιστές θα ερμηνεύσουν επί σκηνής, τις μεγαλύτερες επιτυχίες της «βασίλισσας της soul».

Η συναυλία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα προβληθεί αργότερα μέσα στο 2019, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, CBS. «Η Αρίθα ήταν κάτι παραπάνω από ”βασίλισσα της soul”: ήταν ένας εθνικός θησαυρός. Αυτή η μοναδική συναυλία-που περιλαμβάνει πολλούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών-θα γιορτάσει την Αρίθα με έναν συναρπαστικό τρόπο που ταιριάζει στο μοναδικό και διαχρονικό της ταλέντο», δήλωσε ο πιστός συνεργάτης της Φράνκλιν, Κλάιβ Ντέιβις.

Η Φράνκλιν πέθανε τον Αύγουστο του 2018, μετά τη μάχη της με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ήταν 76 ετών.

Πηγή: Pitchfork