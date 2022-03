Σημάδια πως η Ρωσία ετοιμάζεται για πόλεμο μεγάλης διάρκειας στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής δεν σημείωσαν κάποια μεγάλη πρόοδο σε κάποιο σημείο την Κυριακή στην Ουκρανία, ωστόσο οι δυνάμεις που βρίσκονται γύρω από το Κίεβο στήνουν αμυντικές θέσεις και προετοιμάζονται να αναπτύξουν πυροβολικό και στοιχεία ελέγχου πυρός, ενώ υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για στρώσιμο ναρκοπεδίων, σύμφωνα με την αξιολόγηση της πορείας των επιχειρήσεων από το Institute for the Study of War χθες.