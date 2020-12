Συμφωνία - μαμούθ: Ο Μπομπ Ντύλαν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στην Universal

ASSOCIATED PRESS

Μετά από πενήντα οκτώ χρόνια καριέρας, περισσότερα από 600 τραγούδια και ένα βραβείο Νόμπελ, η καλλιτεχνική και οικονομική αξία της συλλογής των τραγουδιών του Μπομπ Ντύλαν αυξήθηκε με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, η Universal Music Publishing Group ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μια συμφωνία-ορόσημο για την εξαγορά των δικαιωμάτων όλων των τραγουδιών του Μπομπ Ντίλαν - συμπεριλαμβανομένων των κλασικών που άλλαξαν τον κόσμο, όπως το «Blowin ’in the Wind», «The Times They Are A-Changin» και «Like a Rolling Stone»- σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές πνευματικών δικαιωμάτων στο χώρο της μουσικής.

Η συμφωνία, η οποία καλύπτει ολόκληρη την καριέρα του Ντίλαν, από τα πρώτα του τραγούδια μέχρι το τελευταίο του άλμπουμ, «Rough and Rowdy Ways», επιτεύχθηκε απευθείας με τον ίδιο.