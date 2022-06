Συναυλίες, πάρτι και drone show: Δύο ημέρες γεμάτες μουσική με ελεύθερη είσοδο στο ΚΠΙΣΝ

Το EP της με τίτλο “Be Right Back” είναι η πρώτη δουλειά της Smith μετά το βραβευμένο ντεμπούτο άλμπουμ της “Lost & Found”, το οποίο ήταν υποψήφιο για Mercury Prize το 2019 και για το οποίο η Smith τιμήθηκε με το δεύτερό της BRIT Award στην κατηγορία Best Female Solo Artist, ενώ της χάρισε και την υποψηφιότητα για τα βραβεία GRAMMY στην κατηγορία Best New Artist.

Μεγαλώνοντας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ο Michael βρήκε την ελευθερία του στο γράψιμο. Παθιασμένος με καλλιτέχνες όπως ο Eminem και ο G-Unit, χρησιμοποίησε την πένα του για να εκφραστεί μέσα από ποιήματα και στίχους. Το 2018, κυκλοφόρησε το ανεξάρτητο ντεμπούτο του, με τίτλο “Speed Racer”. Συγκέντρωσε εκατομμύρια streams και εντυπωσίασε την Αυστραλία. Μετά το “Night Rider” και το “Water Walkin”, κυκλοφόρησε το “Astronaut in the Ocean”. «Πνιγμένο» στην αέρινη κιθάρα, με 808 beat, νέον πλήκτρα και επιδέξιο παιχνίδι με τις λέξεις, βυθίστηκε σε έναν ειλικρινή λυρισμό, αντιμετωπίζοντας κατά μέτωπο την κατάθλιψη και ρωτώντας: «What you know about rolling down in the deep?» (Τι ξέρεις εσύ για το πώς είναι να πέφτεις στα βαθιά;). Το δυνατό ριφάκι και το εύκολα αναγνωρίσιμο ρεφραίν του οδήγησαν στο να γίνει άμεσα viral. Παράλληλα, το κομμάτι αποτέλεσε έμπνευση για εκατοντάδες χιλιάδες Tik Tok βίντεο. Με πολλή ακόμα μουσική στον ορίζοντα, ο Masked Wolf θα εμπνεύσει αναμφίβολα αμέτρητους άλλους να βγάλουν τη μάσκα.