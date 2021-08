«Sex and the City»: Αυτή είναι η τέταρτη της παρέας στο reboot της σειράς

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μοιράστηκε στο instagram φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας σειράς του HBO Max «And Just Like That» με τις συμπρωταγωνίστριες της Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, αλλά όχι μόνο, καθώς πλέον, η συντροφιά έχει νέα άφιξη, την Νικόλ Άρι Πάρκερ.

Οι τέσσερις -και πάλι- μετά την άρνηση της Κιμ Κατράλ / Σαμάνθα Τζόουνς να επιστρέψει στο reboot του «Sex and the City», τηλεοπτικές φίλες ποζάρουν αγκαλιασμένες στον φακό.

Η Νικόλ Άρι Πάρκερ, γνωστή από τις σειρές «Empire» και «Chicago P.D.», θα υποδυθεί την Λίσα Τοντ Γουέξλι, μητέρα τριών παιδιών, η οποία ζει στην Park Avenue και ασχολείται με το ντοκιμαντέρ.

Μέχρι στιγμής, το HBO Max δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία πρεμιέρας για τη σειρά δέκα επεισοδίων, που θα αφηγηθεί τη ζωή, τη φιλία και τους έρωτες των τριών από τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες του «Sex and the City» στην ηλικία των πενήντα.