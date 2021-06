«Sex and the City»: Ακόμη τέσσερα γνώριμα πρόσωπα στο reboot της σειράς

Μετά τον Έινταν, πρώην μνηστήρα της Κάρι Μπράντσο -κατά κόσμο Τζον Κόρμπετ- αλλά και τον «Mr Big» - Κρις Νοθ, τέσσερα ακόμη αγαπημένα πρόσωπα επιστρέφουν στο reboot του « Sex and the City », που έχει τίτλο «And Just Like That…»

New York Daily News Archive via Getty Images

New York Daily News Archive via Getty Images Κρίστιν Ντέιβις και Ίβαν Χάντλερ

Όπως δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ στο Variety «Όλοι στο And Just Like That… είναι ενθουσιασμένοι που θα μπορέσουν να αφηγηθούν τη συνέχεια της ιστορίας των αγαπημένων χαρακτήρων του Sex and the City με τους ηθοποιούς που τους έκαναν τόσο αγαπητούς στο κοινό».

Στο reboot των 10 επεισοδίων που θα προβληθεί από το HBO Max, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις θα ενσαρκώσουν τις τρεις φίλες, Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ, χωρίς, όπως είναι γνωστό, την έτερη της παρέας, την απίθανη Σαμάνθα Τζόουνς - Κιμ Κατράλ.

Τα γυρίσματα, που θα γίνουν στην Νέα Υόρκη, θα ξεκινήσουν σύντομα.