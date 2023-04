«Silo»: Η νέα μετα-αποκαλυπτική σειρά με τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον του Apple TV+

Το «Silo», που έρχεται να προστεθεί στη λίστα διάσημων δυστοπικών σειρών, όπως το Snowpiercer, το The 100 και το πιο πρόσφατο The Last of Us, που έχει αποκτήσει το φανατικό κοινό, υπογράφουν ο Γκράχαμ Γιοστ και ο Μόρτεν Τίλντουμ.