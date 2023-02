Σοκολάτα: Το γλύκισμα - φετίχ του Αγίου Βαλεντίνου, η ιστορία του κι ο μύθος ότι δεν μας ωφελεί

tommy via Getty Images

tommy via Getty Images

Η σοκολάτα στην αρχαιότητα

Η σοκολάτα ως δώρο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Πότε όμως άρχισαν οι σοκολάτες που προορίζονταν για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να πωλούνται σε κουτιά σε σχήμα καρδιάς;

Η σοκολάτα στη διατροφή μας

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «The Journal of the International Society of Sports Nutrition», υποδεικνύει ότι ακόμα και μια μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας, αυξάνει τη διαθεσιμότητα οξυγόνου κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης.