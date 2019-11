Sold out η συναυλία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, προστέθηκε νέα ημερομηνία

Ο διάσημος -οικείος και αγαπημένος μας- Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται ξανά στην Αθήνα όπως πάντα με τη μπάντα του, The Wedding and Funeral Band και ένα σύνολο 10 εγχόρδων και χορωδών. Όπως ανακοινώθηκε, η συναυλία του την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στο Christmas Theater, είναι sold out, οπότε προστέθηκε ακόμη μία ημερομηνία, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.

«Πριν από λίγο καιρό, βρήκαν στη Γερμανία μια φλογέρα 20.000 ετών. Οι άνθρωποι έφτιαχναν μουσική πριν καλά καλά διαμορφώσουν γλώσσα. Να γιατί η μουσική έρχεται από ένα βαθύτερο μέρος μέσα μας και είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις..» σημειώνει ο Μπρέγκοβιτς αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίον η μουσική ενώνει αντί να χωρίζει.

Το πρόγραμμα των συναυλιών του περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το «Ausencia» από το «Undergound» και μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια όπως «Το Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».