Μπράιαν Άνταμς, λίγο πριν την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα

Ο πολυβραβευμένος -και με Grammy- καλλιτέχνης είδε το άστρο του να ανατέλλει σε Καναδά και ΗΠΑ το 1983 με το τρίτο στούντιο - άλμπουμ του, «Cuts Like a Knife». Την επομένη χρονιά κυκλοφορεί το «Reckless» (ο Άνταμς ήταν μόλις 25 χρονών), που κάνει πωλήσεις 12 εκατ. άλμπουμ σε όλο τον κόσμο -συνολικά, οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 75 εκατ. άλμπουμ.

Όσο για τη συνέχεια είναι γνωστή και οι επιτυχίες μεγάλες -Straight from the heart, Everything I do, Heaven, Summer of 69 -τραγούδι το οποίο πρόσφατα μοιράστηκε on stage με την Τέιλορ Σουίφτ- All for Love κ.α. Ούτως ή άλλως, από το «Reckless» και μετά, τα άλμπουμ του ανεβαίνουν πάντα στο Top 10.