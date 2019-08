Ο Μπράιαν Ανταμς τον Νοέμβριο στην Αθήνα για συναυλία

Ο Μπράιαν Ανταμς, πρόσθεσε ακόμα έναν προορισμό στην παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Shine a light World Tour» και αυτός είναι η Αθήνα.

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του 14ου άλμπουμ του «Shine a light», ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει επί σκηνής παλιές και νεότερες επιτυχίες του, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ο.Α.Κ.Α

Ο - βραβευμένος με Grammy - Μπράιαν Ανταμς έγινε γνωστός μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες του «Everything I do», «Summer of 69», «All for Love» και «Straight from the Heart». Επιπλέον, πέρα από τη μουσική, έχει ασχοληθεί και με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το προσφυγικό, τη φροντίδα σεισμοπαθών και άλλα κοινωνικά θέματα.