Σώτη Τριανταφύλλου: Τα ταξίδια της ζωής μου

Oh God. Oh Gawd. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, συν μαγικές φαντασιώσεις, πλήρη άγνοια του κόσμου (με ρωτάνε αν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στο Παρίσι…λόγω ισλαμικής τρομοκρατίας: κρατείστε με, θα κάνω φόνο!), δεισιδαιμονίες, μισαλλοδοξία. Το Μέμφις έχει ακινητοποιηθεί μέσα στον χρόνο. Είναι ίδιο εδώ και πενήντα χρόνια αν και η προαστικοποίηση αναδιαμόρφωσε τον ιστό της πόλης: το downtown έγινε αποκλειστικά κέντρο ψυχαγωγίας, ενώ επεκτάθηκαν τα bedroom suburbs. Η πόλη είναι μια απέραντη Εκάλη: φυλλώδης, γεμάτη πισίνες…Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η θέση των Μαύρων: ο τρόπος με τον οποίον προσλαμβάνουν τον εαυτό τους και ο τρόπος με τους οποίους τους προσλαμβάνουν οι Λευκοί. Όμως κι αυτό είναι πολύ μακρά συζήτηση: ο ρατσισμός έχει πολλά πλοκάμια. Οι λεγόμενοι «Αntifa» κάνουν περισσότερο κακό απ’ ό,τι καλό.

Το πιο πρόσφατο ταξίδι ήταν στη Γεωργία εξαιτίας ενός μυθιστορήματος που γράφω και που θα εκδοθεί στις 6 Νοεμβρίου με τίτλο «Το λούνα παρκ στο Μτατσμίντα». Η Γεωργία με συγκίνησε πολύ. (You’ve come a long way baby).

- Τα ταξίδια σε κάνουν σοφότερο; Γράφετε πως όχι, αν δεν είσαι ήδη...

Πολλοί άνθρωποι γυρίζουν τον κόσμο και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το φαγητό. Έχω έναν Αμερικανό φίλο (από τη Βοστόνη!) που ανήκει σε μια λέσχη των 100 χωρών: έχουν βάλει στοίχημα να πάνε σε 100 χώρες. Αν θυμούνται τίποτα στο τέλος, θα κερδίσουν το χρυσούν ωρολόγιον.

- Στο ‘ταξιδεύοντας (2)’ γράφετε: «Έτσι κι αλλιώς όποιος ταξιδεύει, πάει γυρεύοντας... Travels are not for sissies». Μου άρεσε πολύ σαν άποψη αλλά και σαν φράση. Σαν ερώτηση: έχετε αισθανθεί να κινδυνεύετε στα ταξίδια σας, ή σε κάποια ταξίδια σας;

Δεν αισθάνομαι ποτέ ότι κινδυνεύω αλλά μου έχουν πει ότι πρόκειται για μια μορφή νεύρωσης. Υπήρξα πολύ τυχερή, δεν έχω πολεμικές ιστορίες να αφηγηθώ. Έχω υποστεί αλλεπάλληλες μικροταπεινώσεις, έχω βρεθεί αντιμέτωπη με τα στενά όρια του εαυτού μου, τα όρια των δυνατοτήτων και της αντοχής μου. Έμεινα όλη νύχτα (σε εποχή πριν από τα κινητά τηλέφωνα) στην έρημο της Αριζόνα με σκασμένο λάστιχο… Δεν ήταν το τέλος του κόσμου αλλά δεν είχα ρεζέρβα και τα έβαλα με τον εαυτό μου. Ευτυχώς που ήμουν μόνη μου και δεν υπήρχε κάποιος να μου γκρινιάζει.



- Έχετε γράψει επίσης: «Ο μοναδικός τρόπος να μάθεις αν ταιριάζεις με κάποιον είναι ταξιδέψεις μαζί του».

Νομίζω ότι σ’ αυτό συμφωνούν όλοι οι άνθρωποι. Στα ταξίδια, όσοι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους βγάζουν τον χειρότερο εαυτό τους.

- Ταξίδι στον χώρο ή στον χρόνο; Τι θα προτιμούσατε; (Αφορμή μου το εισαγωγικό “Nostalgia” στα Αστραφτερά Πέδία).

Στον χρόνο ίσως, αλλά όχι στο παρελθόν. Στο μέλλον. Θα σκάσω από περιέργεια.

- Προτιμάτε να ταξιδεύετε μόνη ή με φίλο/ παρέα;

Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ταξιδεύουν μόνοι. Έτσι όλες τους οι αισθήσεις επικεντρώνονται στο ίδιο το ταξίδι.

- Η κλασική άποψη ότι για να ταξιδέψεις πρέπει να έχεις χρόνο και χρήμα σας βρίσκει σύμφωνη; Εσείς πώς τα καταφέρατε;

Αχ, όχι, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Εργάζομαι από 18 ετών, κανείς δεν με χρηματοδότησε ποτέ. Κανείς. Δεν έχω πάρει επιδόματα, βραβεία, υποτροφίες, χαρτζιλίκια. Όλες οι επιθυμίες πραγματοποιούνται με κόπο. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος. Υπάρχει μόνο ο κόπος, η προσπάθεια.