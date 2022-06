Στα 20 δις δολάρια το πλήγμα στους ευρωπαϊκούς κινηματογράφους το 2021

Μόλις πέντε ταινίες: No Time to Die, Spider-Man: No Way Home, Dune, F9 και Venom: Let There Be Carnage, έκαναν πωλήσεις εισιτηρίων 98 εκατ. σε όλη την Ευρώπη, περίπου το ένα έκτο των 589 εκατομμυρίων εισιτηρίων στο σύνολο τους, που καταγράφηκαν από την UNIC για το 2021. Σε σύγκριση με τα 432 εκατομμύρια εισιτήρια που πωλήθηκαν το 2020 και 1,347 δισεκατομμύρια το 2019.