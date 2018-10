Σταρ του Instagram στην Τουρκία ανεβάζει φωτογραφία με το νέο ολόσωμο τατουάζ της. Και όλοι βάζουν τα γέλια

A post shared by NAZ (@nazmila_) on Jan 7, 2018 at 1:13am PST

Συγκεκριμένα η Mila, όπως γράφει η Metro, επέλεξε να κάνει τατουάζ μια φράση που χρησιμοποιείται ευρέως στη Τουρκία, μεταφρασμένη στα αγγλικά. Συγκεκριμένα ήθελε να «χτυπήσει» στο κορμί της φράση «only God can judge my mistakes and truths» (μόνο ο θεός μπορεί να κρίνει τα λάθη και τις αλήθειες μου). Ήθελε μάλιστα- όπως και έκανε- αυτή η φράση να απλώνεται στο πλαϊνό μέρος του κορμιού της και συγκεκριμένα από το σημείο κάτω από το στήθος έως το γόνατο.

Το πρόβλημα όμως είναι πως η φράση που τελικά «χτύπησε» σε τατουάζ δεν είναι αυτή που ήθελε. Για την ακρίβεια αυτό που «διαβάζουμε» στο κορμί της είναι «I can judge a single god with my wrongs and wrongs» (μπορώ να κρίνω μοναδικό θεό με τα λάθη μου και λάθη). Η μετάφραση από το τουρκικά στα αγγλικά δεν βγάζει προφανώς κανένα νόημα και ίσως δικαίως πολλοί σχολιαστές έσπευσαν να υποστηρίξουν πως η τόσο η ίδια όσο και ο tattoo artist επέλεξαν να μεταφράσουν τη επιθυμητή φράση με τη βοήθεια του Google Translate που όπως γνωρίζουμε δεν είναι το πιο αξιόπιστο.

Και κάπως έτσι η 26χρονη, αυτή τη φορά αντί να τύχει εγκωμιαστικών σχολίων έγινε στόχος περιπαικτικών σχολίων έως και χοντρής καζούρας.