STEGI.RADIO Τakeover 2025: Δύο ημέρες, τέσσερα stages, πάνω από 30 καλλιτέχνες

Φέτος, η πρώτη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover 2025 συνδυάζει ζωηρούς pop, electro και synth ήχους με live εμφανίσεις και DJ sets. Στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, εκεί όπου τα καθίσματα «εξαφανίζονται» προσωρινά και η αίθουσα μεταμορφώνεται σε συναυλιακό χώρο, οι υψηλής τάσης electro και techno ήχοι της Kittin και του David Vunk συναντούν τη new wave ενέργεια των Curses, την αυθάδικη ψυχεδελική garage των Acid Baby Jesus και την avant pop της VASSIŁINA. Ανεβαίνοντας στη Μικρή Σκηνή, οι leftfield αστικές εξιστορήσεις του The Boy και η νέας κοπής θεατρική pop του Kristof ξεδιπλώνονται μαζί με την ντελικάτη ambient της Malibu.

Κατεβαίνοντας έξι ορόφους από εκεί, στο -1, ο ρυθμός δυναμώνει με τους μεσογειακούς new club ήχους των Deena Abdelwahed και STILL, το global bass αμάλγαμα της Catu Diosis, τη βρόμικη, παιγνιώδη electro του DJ Problems και την εγκεφαλική bass της j biloba. Παράλληλα, στο +3 ο A@H2O δημιουργεί ατμόσφαιρα χαλάρωσης με ένα 5ωρο σετ εστιασμένο σε dub, reggae και calypso ήχους, ενώ ο Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου συνομιλεί με τον επιμελητή κινηματογράφου και μουσικής Stoffel Debuysere, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ways of Listening” που δημιούργησε ο δεύτερος, για να αναδείξει τον ήχο ως εργαλείο ανάπτυξης κριτικών οπτικών πάνω στα ντοκιμαντέρ.