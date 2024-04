Στο φετινό Delphi Economic Forum η Volvo Car Hellas παρουσίασε το δρόμο για τη βιώσιμη κερδοφορία

Ως αποκλειστικός πάροχος μετακινήσεων με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της, όπως το νέο EX30, συνέβαλε στην ατζέντα, στο πλαίσιο της συζήτησης «Electrifying the way to a sustainable planet».