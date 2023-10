Στο όνομα της ανθρωπιάς. Μια έκθεση για την αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα (1918 - 1929)

Η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών το 1923 και οι ανθρωπιστικοί φορείς της άλλης μεριάς του Ατλαντικού

Χιλ, Καπς και Γεννάδειος: Οι μεγάλες προσωπικότητες και η ΑΣΚΣ

Διαλέξεις

Στο πλαίσιο της έκθεσης έχουν προγραμματισθεί διαλέξεις ως εξής: στις 14 Νοεμβρίου με θέμα “Greece and the Post-1922 International Humanitarian Aid: The Untold Story” από τον Δρ. Δημήτρη Καμούζη και στις 12 Δεκεμβρίου από τους Λευτέρη Ζώρζο, Νίνα Γεωργιάδου και Ελευθερία Δαλέζιου με θέμα “The Near East Relief Orphanage of Syros”.