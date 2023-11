Στο «σφυρί» σελίδα με χειρόγραφους στίχους του Ντέιβιντ Μπόουι

via Associated Press

Η σελίδα με τα προσχέδια στίχων του Rock n Roll Suicide και Suffragette City, τα οποία περιλαμβάνονται στο κλασικό άλμπουμ του «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972), περιέχει διορθώσεις και σημειώσεις, καταγράφοντας τις φάσεις της δημιουργικής διαδικασίας του χαμαιλέοντα της ροκ.